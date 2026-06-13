Claudia Sheinbaum inaugura Central de Ciclo Combinado en Manzanillo: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 13 de junio la inauguración de la Central de Ciclo Combinado de Manzanillo, Colima, una obra estratégica para fortalecer la capacidad de generación eléctrica del país y avanzar en los objetivos de seguridad energética impulsados por el Gobierno federal.

La ceremonia forma parte de la gira de trabajo que la mandataria realiza en territorio colimense desde el viernes 12 de junio, donde supervisó diversos proyectos vinculados con infraestructura, bienestar social y desarrollo regional.

La visita presidencial a Colima se desarrolla en un contexto en el que la administración federal busca consolidar inversiones en sectores clave como energía, salud, educación y manejo del agua, considerados prioritarios para el crecimiento económico y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Gira presidencial incluyó educación, infraestructura hidráulica y salud

Previo a la inauguración de la Central de Ciclo Combinado, Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar destinadas a estudiantes de escuelas primarias públicas del municipio de Villa de Álvarez, como parte del programa de apoyo para útiles y uniformes escolares.

Más tarde, la titular del Ejecutivo federal supervisó los avances de la presa derivadora para riego en el municipio de Armería, proyecto que busca mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico y fortalecer las actividades productivas de la región.

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La jornada concluyó en el puerto de Manzanillo, donde la presidenta participó en la colocación de la primera piedra de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), obra que ampliará la infraestructura médica disponible para miles de habitantes de Colima y estados vecinos.

Central de Ciclo Combinado, pieza clave para el sistema eléctrico nacional

La inauguración de la Central de Ciclo Combinado representa uno de los eventos más relevantes de la gira presidencial, debido a la importancia de esta tecnología para incrementar la eficiencia en la generación de energía eléctrica y garantizar un suministro más confiable para hogares, comercios e industrias.

Con este proyecto, el Gobierno federal busca fortalecer la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional y responder a la creciente demanda energética en distintas regiones del país.

La agenda de Sheinbaum en Colima refleja la estrategia de impulsar obras de infraestructura consideradas prioritarias para el desarrollo económico y social, combinando proyectos de energía, salud, educación y aprovechamiento del agua como parte de una visión integral de crecimiento regional.

La inauguración de la Central de Ciclo Combinado de Manzanillo se perfila así como uno de los actos más relevantes de la gira presidencial por el occidente del país y un paso más en la política energética impulsada por la actual administración federal.

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