Mario Bautista necesitó cirugía tras peder con Aaron Mercury en Supernova Genesis, esto se sabe de su estado de salud

El fin de semana pasado, se llevó a cabo el enfrentamiento entre Mario Bautista y Aarón Mercury en el Supernova Genesis: 2026, dejando como triunfador al ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’. Sin embargo, las cosas para el cantante, no resultaron de lo mejor, ya que terminó con una lesión que lo mandó al hospital.

De acuerdo con lo que compartió en su cuenta oficial de Instagram, Mario Bautista tuvo que ser hospitalizado y someterse a una cirugía en su mano, tras la lesión que sufrió durante el enfrentamiento con el influencer.

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¿Cuál es el estado de salud de Mario Bautista?

Recordemos que, fue el pasado domingo 26 de abril, cuando Mario Bautista se enfrentó a Aaron Mercury, este último se coronó como el gran triunfador de la pelea, pues mandó a la lona al cantante.

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Después del evento, se confirmó que el cantante sufrió una lesión en su mano, hecho que lo llevó a someterse a una cirugía. El propio Mario Bautista compartió una imagen en la cama de un hospital, donde reveló que la operación de su mano fue todo un éxito y se mostró agradecido por todas las muestras de cariño que recibió.

"Gracias a todos por sus mensajes, la operación salió de hue…"

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