ENHYPEN envía mensaje a sus fanáticos mexicanos previo a sus conciertos en la CDMX

La agrupación surcoreana ENHYPEN ha encendido las redes sociales este martes al enviar un emotivo mensaje directo a sus seguidoras mexicanas, conocidas como ENGENE, a pocos meses de que se lleven a cabo sus esperados conciertos en la Arena CDMX en la capital del país.

Fue por medio de las redes sociales del recinto que se compartió un video de la agrupación surcoreana en donde se comentaron su emoción por la gira mundial. La banda tendrá tres fechas en el mes de julio de este 2026; generando grandes expectativas entre sus seguidores.

Noticia Destacada ¡Confirmado! Christian Nodal se presentará en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

¿Qué dijo ENHYPEN en su mensaje para sus fanáticos mexicanos?

En el video que fue publicado por medio de las redes sociales de la ARENA CDMX, se muestra a todos los integrantes de la agrupación. Los miembros hablaron de la emoción por anunciar su gira mundial; con la cual visitarán la Ciudad de México por primera vez, generando emoción entre sus seguidores.

“Engines, estamos muy emocionados de anunciar la gira “Blood, Sweat & Tears”. Quieren saber a dónde vamos, ¿verdad? Por supuesto. En América Latina, San Pablo, Lima y Ciudad de México”, expresó la agrupación en el clip.

Detalles de los conciertos de ENHYPEN en la CDMX

Debido a la altísima demanda de boletos, lo que originalmente sería una presentación única se ha transformado en una serie de tres fechas confirmadas en la Arena CDMX. La agrupación se presentará el 11, 12 y 14 de julio de 2026, en el recinto de la capital del país. Para esta gira, se han habilitado experiencias exclusivas que incluyen beneficios como la prueba de sonido y el send-off.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal