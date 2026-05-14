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Altas temperaturas afectan a la fauna urbana en Oaxaca: aves sufren golpes de calor

Con temperaturas de hasta 44°C y sensaciones térmicas de 47°C, la fauna silvestre se enfrenta a una situación crítica en diversas regiones del país.

Marco Landaverde

Por Marco Landaverde

14 de may de 2026

1 min

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La fauna silvestre padece las altas temperaturas
La fauna silvestre padece las altas temperaturas / Especial

La intensa ola de calor que se vive en distintos puntos de México, no solo representa una amenaza para los seres humanos, también para la fauna silvestre. Lo anterior quedó evidenciado en un impactante video que circula en redes sociales.

Una residente de la colonia López Portillo, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, logró intervenir para salvar la vida de un gorrión común, ave que sufrió un golpe de calor ante las altas temperaturas registradas en la zona.

En la grabación se aprecia el momento en que el pájaro se encuentra sobre una estructura, aparentemente un bebedero para aves, tomando agua que previamente la joven le proporcionó para intentar ayudarlo.

Visiblemente afectado, e incluso con las extremedidades retraídas, a consencia del padecimiento, el ave bebe desesperdamente el vital líquido, mientras que, con notable desesperación, intenta recuperarse para alzar el vuelo.

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¿Cómo ayudar a las aves durante la temporada de calor?

Ante las condiciones críticas que se viven en gran parte del país, especialistas recomiendan instalar bebederos (de preferencia elevados), con agua fresca y limpia, colocados en la sombra, a fin de beneficiar a la fauna urbana, principalmente a las aves, quienes padecen de la sequía y el calor.

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