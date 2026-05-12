Alfredo Adame rompe el silencio y defiende a Vadhir Derbez, tras acusaciones de presunto abuso

La semana pasada, se reveló que Vadhir Derbez se encuentra pasando por un momento muy complicado en su vida personal y profesional, pues una modelo que estuvo colaborando en uno de sus videos lo ha señalado de un presunto abuso.

En medio de toda la polémica que ha ocasionado el tema del hijo de Eugenio Derbez, Alfredo Adame salió a hablar sobre el tema, mostrando su completo apoyo al actor y cantante.

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¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Vadhir Derbez?

En un encuentro con los medios de comunicación, Alfredo Adame fue cuestionado sobre la polémica que enfrenta Vadhir Derbez, siendo tajante, el conductor se mostró muy a favor del actor, dejando en claro que es una de sus personas favoritas.

“Lo acusa de abuso, pero sus abogados ya descubrieron que se trata de una banda colombiana” le comento una reportera, a lo que de inmediato el actor reveló: No lo dudo ni tantito. Vadhir Derbez es una de mis personas favoritas. Es un galanazo, es un actorazo, es un tipazo. Es un tipo limpio, transparente”.

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Añadió que aunque no conozca al actor en persona, eso no es un impedimento para saber que es una buena persona, al grado de que metería las manos al fuego por Vadhir Derbez.

“No me extraña nada que sucedan esas cosas. Les digo algo, la verdad, por Vadhir, y lo conozco muy poco eh, yo sí meto las manos al fuego”.

Recordemos que el actor fue denunciado por un presunto abuso sexual en contra de una modelo estadounidense, aparentemente la agresión ocurrió en un camerino privado durante la grabación de un video, aunque el cantante ya negó todo y aseguró se trata de una extorsión.

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