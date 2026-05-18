“No tenemos ninguna preocupación”: Morena responde por caso Rocha Moya

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que el partido no mantiene preocupación ante la situación relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de la entrega de exfuncionarios vinculados a su administración y señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con actividades delictivas.

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“No tenemos ninguna preocupación”, expresó la dirigente al ser cuestionada sobre el tema y el impacto político que podría tener el caso dentro del partido.

Montiel señaló que Morena mantendrá una postura basada en el respeto a los procesos de investigación y reiteró que el movimiento no protegerá a ninguna persona si existen elementos que acrediten responsabilidades. También sostuvo que el combate a la corrupción forma parte de los principios centrales del partido y que las investigaciones deben sustentarse con pruebas y seguir los cauces legales correspondientes.

Las declaraciones ocurren después de la entrega de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exintegrantes del gobierno sinaloense señalados por autoridades estadounidenses. El caso ha generado debate político en medio de señalamientos y exigencias de distintas fuerzas políticas sobre posibles investigaciones adicionales.