Alumnos del Tecnológico de Mérida se sumarán a proyectos para mejorar el sistema de agua potable

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán y el Instituto Tecnológico de Mérida firmaron un convenio de colaboración académica y técnica para fortalecer los proyectos de agua potable y saneamiento en Mérida y su zona metropolitana, mediante la incorporación de talento estudiantil, infraestructura científica y desarrollo tecnológico.

El acuerdo busca reforzar el sistema hidráulico metropolitano a través de la participación de estudiantes y especialistas en áreas estratégicas, en coordinación con las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Joaquín Díaz Mena para mejorar los servicios públicos en Yucatán.

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Durante la firma del convenio, el director de la Japay, Francisco Torres Rivas, destacó la importancia de vincular la formación académica con las necesidades reales de la población y aseguró que este proyecto permitirá construir soluciones a largo plazo en materia hídrica.“Tenemos que sumar fuerzas, sumar talento y sumar responsabilidades para hacer de este gran

Por su parte, el director del Tecnológico de Mérida, Heriberto Herrera Colosía, informó que la institución avanza en un proceso de modernización integral con una inversión etiquetada de 40 millones de pesos y gestiones adicionales ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para obtener entre 10 y 20 millones de pesos más destinados al equipamiento de laboratorios.

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Explicó que uno de los objetivos principales será certificar los laboratorios de análisis de agua del ITM para ponerlos al servicio de la Japay, lo que permitirá evitar gastos en laboratorios privados y optimizar recursos públicos.

Como parte del convenio, estudiantes de ingeniería civil, mecánica, química, bioquímica, sistemas y ciberseguridad participarán en actividades de campo, servicio social y desarrollo de tecnologías alternativas enfocadas en mejorar la calidad y sustentabilidad del servicio de agua potable.