Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel por defender la colonización.

Emiliano Aguilar, rapero e hijo mayor de Pepe Aguilar, lanzó un fuerte mensaje contra Arcángel. Esto después de que el puertorriqueño emitiera un mensaje en apoyo a España por la colonización de América; discurso que encendió las redes sociales y dividió a los usuarios.

Durante su concierto en la Arena Movistar de Madrid; el cantante puertorriqueño afirmó que España no tenía motivos para ofrecer disculpas por la conquista de hace más de 500 años, argumentando que gracias a la colonización se construyeron calles, escuelas e iglesias; comentarios que generaron molestia en el hijo de Pepe Aguilar.

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¿Cuál fue la respuesta de Emiliano Aguilar a los comentarios de Arcángel?

Emiliano arremetió de manera frontal y con un lenguaje sumamente explícito contra el intérprete de reguetón. El músico mexicano no ocultó su molestia ante lo que consideró un menosprecio a las raíces de los pueblos originarios y a la historia de la región; el hijo de Pepe defendió la identidad de su país adoptando una postura nacionalista.

Una de las frases que más llamó la atención debido a que usó su cuenta de Instagram y etiquetó al puertorriqueño fue: “Arcángel, respeta a México o nos pegamos un tiro. Eso estuvo de más". Publicación que rápidamente obtuvo la atención de sus seguidores que comentaron el video.

Arcángel pide disculpas por comentarios en concierto de España

Ante las críticas generalizadas de internautas y el amago de boicotear sus próximos proyectos en territorio mexicano, Arcángel recurrió a sus historias de Instagram para intentar calmar la situación. En su comunicado aclaratorio, el puertorriqueño sostuvo que su intención jamás fue faltarles el respeto a los pueblos originarios ni generar división.

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El artista explicó que su intención era matizar que en la historia coexisten tanto el sufrimiento de millones de personas como el legado cultural y lingüístico actual. Sin embargo, sus aclaraciones no lograron mitigar del todo el descontento del público ni de figuras como Aguilar.

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