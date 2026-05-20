Carpintero pierde todo tras incendio en la colonia La Jungla en Cancún

Un carpintero quedó prácticamente en la calle, luego de que su domicilio que también funciona como su taller, ardió en llamas la madrugada de este miércoles en la colonia irregular La Jungla, ubicada en la supermanzana 200. El hombre y su familia lograron ponerse a salvo resultando ilesos.

Por un posible corto circuito empezó a incendiarse el área habilitada como taller de carpintería, por los materiales altamente inflamables el fuego empezó a agarrar fuerza hasta avanzar a la casa, mientras sus habitantes agarraban lo que podían antes de salir para refugiarse en el domicilio de un vecino.

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Los habitantes de la colonia La Jungla, ubicada en la supermanzana 200, sobre la avenida Puerto Juárez (Talleres) entre 149 y Hacienda Chablé, pidieron la intervención de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, por lo que personal del Complejo de Seguridad (C5), activó los protocolos de los cuerpos de rescate.

Momentos después de las 2:00 de la madrugada llegaron policías municipales quienes resguardaron a los afectados, asimismo bomberos dieron inicio a los trabajos de sofocación, pero la casa ya estaba envuelta en las llamas, consumiendo todo a su paso.

Personal de Protección Civil Municipal delimitó un área para evitar que los vecinos se pusieran en riesgo, en tanto los bomberos trabajaron por al menos dos horas para controlar y sofocar el siniestro, que consumió un vehículo, diversas herramientas del taller, así como electrodomésticos, ropa y artículos personales.

Durante una inspección, se informó que no hubo personas lesionadas, solo se trató de daños materiales, asimismo se indicó que este incendio al parecer inició por un cortocircuito en la instalación de unos contactos; asimismo se señaló que la estructura de la casa podría estar comprometida por lo que será necesario un dictamen de riesgos.

Tras concluir los trabajos y asegurar que la situación estaba controlada, los cuerpos de emergencias y autoridades se retiraron de la zona. Asimismo, algunos habitantes de la zona se empezaron a organizar para donar ropa y algunos muebles a la familia afectada, pues perdieron todo.