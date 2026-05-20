Paola Suárez explica en entrevista cómo fue su accidente automovilístico: “Perdí el control del volante”

Paola Suárez, integrante del conocido grupo "Las Perdidas", sufrió un aparatoso accidente automovilístico la noche del martes 19 de mayo en su natal León, Guanajuato. El percance vial, encendió rápidamente las alarmas entre sus millones de seguidores y amigas cercanas dentro del medio del entretenimiento digital.

La influencer usó sus redes sociales para informar que haría durante este miércoles daría detalles sobre el accidente y su estado de salud. Fue en una entrevista con el programa de televisión "De Primera Mano", que Paola relató detalladamente las circunstancias de su accidente automovilístico.

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¿Cómo fue el accidente automovilístico de Paola Suárez?

Paola explicó que el percance se produjo tras haber salido a cenar tacos con un amigo. Desmintió de manera categórica los rumores que aseguraban que manejaba en estado de ebriedad o realizando una transmisión en vivo, afirmando de manera directa: "No, de hecho veníamos de cenar...Perdí el control del volante y me estampé con el camión".

El choque frontal ocurrió cuando su camioneta impactó fuertemente contra la parte trasera de un camión de refrescos que se encontraba estacionado en la vía pública. Al describir los momentos de terror que vivió, la influencer detalló el dolor físico inmediato. Mencionó que sintió una fuerte presión del cinturón de seguridad sobre su abdomen y costillas.

Al darse cuenta de que sangraba de la nariz y experimentar un dolor muy intenso, una vecina de la zona que presenció el accidente acudió rápidamente en su auxilio para trasladarla a una clínica cercana, momento en el que Paola confesó haber sentido "que se le salía el alma".

¿Cuándo saldrá del hospital la creadora de contenido?

Afortunadamente, tras permanecer bajo estricta observación médica y descartarse complicaciones mayores, recibió el alta hospitalaria al mediodía siguiente. Sus lesiones principales consistieron en un fuerte dolor de cuello, moretones, rasguños y el resentimiento en el área de las costillas.

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Finalmente, la youtuber externó el fuerte impacto psicológico que le ha dejado este suceso, reconociendo sentir mucho temor al ver las imágenes de cómo quedó destruido su vehículo y manifestando su firme intención de iniciar terapia psicológica.

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