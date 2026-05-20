SEDENA anuncia relevos de Comandantes de Zonas Militares, Aérea y otros organismos

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dio a conocer que realizó cambios de mandos territoriales, coordinaciones estatales y diversos organismos, con el objetivo de fortalecer las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en el territorio nacional.

Estos movimientos se efectuaron "en estricto apego a las atribuciones que la ley confiere a la institución", explicó esta secretaría. Además, también informó sobre los cambios en coordinaciones de la Guardia Nacional.

"Estas acciones tienen por objeto impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como las misiones y tareas encomendadas a esta Dependencia del Ejecutivo Federal".

"A partir del 1 de mayo del presente año, fueron designados 20 Generales del Ejército, 1 General de la Fuerza Aérea y 7 Generales de la Guardia Nacional", detalló la SEDENA en el documento.

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Estos Generales se desempeñarán en los siguientes cargos:

-Comandantes de las Zonas Militares: 9/a. Zona Militar (Culiacán, Sin.), 11/a. Zona Militar (Guadalupe, Zac.), 12/a. Zona Militar (San Luis Potosí, S.L.P.), 15/a. Zona Militar (La Mojonera, Jal.), 28/a. Zona Militar (Ixcotel, Oax.), 31/a. Zona Militar (Rancho Nuevo, Chis.), 35/a. Zona Militar (Chilpancingo, Gro.), 37/a. Zona Militar (Santa Lucía, Edo. Méx.), 41/a. Zona Militar (Puerto Vallarta, Jal.) y 47/a. Zona Militar (Piedras Negras, Coah.).

-Comandante de la 1/a. Zona Aérea Militar (Santa Lucía, Edo. Méx.).

-Comandantes de las Guarniciones Militares de: El Ciprés, B.C., Agua Prieta, Son., Cozumel, Q. Roo, Lázaro Cárdenas, Mich. y San Luis Río Colorado, Son.

-Coordinadores Estatales de la Guardia Nacional en: el Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Colima, Veracruz y el Mando Especial “Acapulco”.

-Comandante y Directores de Organismos diversos: 3/a. Brigada de Infantería Independiente, Direcciones Generales de Infantería, Policía Militar, Administración y Archivo e Historia.