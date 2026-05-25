Maribel Guardia confirma que su nieto ya no será su único heredero

Durante estos últimos días, mucho se ha hablado sobre la situación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, pues en las últimas noticias se dio a conocer que la actriz fue destituida como tutora de su nieto, José Julián, dejando en su lugar a su tía, Addis Tuñón.

No cabe duda que la polémica entre ambas mujeres cada vez se torna más fuerte; aunque ahora, Maribel Guardia tomó la decisión de romper el silencio y hablar sobre su herencia, haciendo una polémica revelación que ha impactado a varios de sus fans.

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Maribel Guardia habla sobre su herencia

Por medio de un encuentro con varios medios de comunicación, Maribel Guardia decidió compartir cuáles serán esas cosas que le dejará a su nieto, por lo que, después de analizarlo, tomó la decisión de solo dejarle una parte a José Julián y repartirá sus pertenencias, propiedades y cualquier otro bien material entre otras personas.

Lo peculiar de esta situación, es que la famosa decidió poner una condición para que esto se lleve a cabo, pues ya no es solo que tenga 18 años, ahora deberá esperar a tener 30 años para que se le pueda entregar la herencia, el objetivo, es que él ya pueda decidir sobre cada uno de los bienes.

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“Tengo algunas cosas ya a nombre del niño, por supuesto, que se le entregará cuando tenga 30 años, que ya sea un adulto y que tome sus propias decisiones. Creo que va a ser importante para él, ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte”

Agregó que esto es una medida de precaución y que cuando su nieto quiera verla en un futuro, ella estará dispuesta.

“Yo voy a dejar un testamento, ya hice parte de mi testamento, donde él está totalmente ahí. Pero hay otra parte que consideraba yo dejarlo, pero ahora ya no. Hay mucha gente que necesita ayuda, de instituciones, de niños abandonados, de gente que necesita, niños que necesitan ayuda”

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