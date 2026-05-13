¡De 35 a 80 pesos! Precio del jitomate sube en José María Morelos

Entre los productos del campo que más se han encarecido durante este mes está el jitomate. De acuerdo con locatarios del mercado municipal y compradores, el kilo alcanza los 80 pesos, cuando en abril pasado se comercializaba entre 30 y 35. Atribuyeron el incremento a la escasez en la región y a la llegada de mercancía procedente del centro del país.

Indicaron que el aumento en el costo obligó a muchas familias a reducir su consumo y utilizarlo únicamente en lo indispensable dentro del hogar.

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Comentaron que, hasta donde tienen conocimiento, la mayor parte del jitomate que se vende en el mercado local proviene de otras entidades, debido a que en esta zona se produce muy poco.

María Sara Cahuich expresó su sorpresa por el alza registrada en las últimas semanas, pues aseguró no recordar que este producto hubiera alcanzado un precio tan elevado.

Los comerciantes señalaron que proveedores provenientes de Yucatán están ofreciendo la caja de 12 kilos hasta en mil pesos.

Hilario Uluac Cahuich manifestó que el consumidor termina siendo el más afectado cuando se disparan los costos de productos agrícolas, como ocurre actualmente con el jitomate.

Comerciantes prefirieron no adquirir el producto porque, al ser muy caro, las amas de casa no lo compran / Lusio Kauil

Explicó que desde el pasado fin de semana comenzó a venderse por encima de los 50 pesos el kilo, aunque ahora ya alcanza los 80.

Antonio Moo comentó que incrementó demasiado su valor, al grado de llegar a mil pesos por caja. Debido a ello, decidió dejar de comprar para reventa, ya que cuando los clientes escuchan el precio actual prefieren no adquirirlo. Agregó que en esta región sólo algunos productores cultivan jitomate, por lo que la poca cosecha disponible no logra cubrir la demanda existente.

Armando Chi, locatario del mercado municipal, indicó que optó por dejar de vender este alimento debido al fuerte incremento en su precio, especialmente el que llega desde el centro del país.

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Durante un recorrido realizado en el mercado se observó que varios comerciantes únicamente exhiben una o dos cajas para venta al menudeo y ya no ofrecen el producto al mayoreo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el jitomate registró a nivel nacional un aumento de 19.25 por ciento en abril, convirtiéndose en uno de los productos con mayor incidencia en la inflación mensual debido a la escasez derivada de la sequía y al aumento en los costos de producción.

El organismo también refiere que este alimento se comercializa actualmente entre 15 y 98 pesos por kilo, dependiendo de la región y el establecimiento, tendencia que podría mantenerse hasta agosto del presente año.