¡Cuidado ARMY! Identifican sitios falsos de venta de boletos de BTS en México

La euforia por el regreso de BTS a los escenarios con su gira mundial "ARIRANG" ha desatado una ola de fraudes digitales en México. Recientemente autoridades y empresas de ciberseguridad han emitido alertas críticas tras detectar una red de sitios web falsos que operan bajo un esquema de suplantación de identidad para estafar a los fanáticos.

La empresa de ciberseguridad Kaspersky detectó diversas plataformas de venta de entradas falsas en la CDMX. Estos espacios han logrado clonar a la interfaz de otras boleteras oficiales, sin embargo, al hacer la compra de estos productos se termina perdiendo el dinero.

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¿Cuántos sitios falsos de venta de BTS han sido detectados?

La firma de ciberseguridad Kaspersky y la Policía Cibernética de la CDMX identificaron al menos 10 dominios fraudulentos diseñados específicamente para el mercado mexicano. Estos sitios clonan casi a la perfección la interfaz de plataformas oficiales como Ticketmaster y Weverse, para engañar incluso a usuarios experimentados.

La emoción por conseguir boletos no debería terminar en fraude. Kaspersky detectó 10 dominios falsos creados en abril que imitan la página oficial de venta de entradas para los conciertos de BTS en Colombia, Perú, Chile y Brasil.



Estas páginas copian diseño, identidad visual y… pic.twitter.com/naNk6JyUOn — Kaspersky Latinoamérica (@KasperskyLatino) April 8, 2026

Los delincuentes aprovechan el estado de "sold out" (boletos agotados) de las fechas programadas para el 7, 8 y 10 de mayo en México. Al navegar por estos sitios, se ofrece a los fans supuestas membresías exclusivas o "boletos de último minuto" en zonas VIP que ya no están disponibles en los canales oficiales.

¿Cuál es el modus operandi de estos sitios falsos?

El engaño comienza principalmente en redes sociales como Instagram y TikTok, donde se difunden enlaces con mensajes de urgencia como "¡Últimos boletos disponibles!" o "Acceso VIP liberado". Esto llama la atención de los interesados que terminan ingresando a sitios falsos.

El sitio solicita datos personales y bancarios para "procesar la compra". Tras ingresar la tarjeta, el portal muestra mensajes de error para presionar al usuario a intentar con otros métodos de pago, sin embargo, además de del dinero del boleto, los estafadores obtienen credenciales que pueden usar para futuros fraudes financieros.

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La Profeco ha reportado un incremento en las denuncias por incumplimiento y fraude en eventos masivos este año. Para evitar caer en estas redes se debe verificar la URL y evitar enlaces externos además de dudar de ofertas irreales, en caso de sospechar se recomienda reportar el sitio ante la Policía Cibernética.

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