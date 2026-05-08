Ferka hace polémico comentario sobre la relación entre Kim Shantal con Suavecito

Durante estos días, Kim Shantal y Eduardo González, quien es más conocido como “Suavecito” han estado en diferentes controversias, desde que ingresaron a ‘La Mansión VIP’, recordemos que ambos tenía una relación sentimental antes de aceptar participar en el reality, pero todo parece indicar que eso no fue un impedimento.

Kim Shantal ingresó al reality, donde las cosas se pusieron muy tensas, pues revivió el amor que tiene con ‘Suavecito’ y han hecho de las suyas en diferentes ocasiones.

En 2024, los dos creadores de contenido decidieron poner fin a su relación, después de 4 años juntos, donde se llegó a mencionar que había planes de boda. Sin embargo, esta situación ha generado un sinfín de comentarios, entre los más polémicos podemos encontrar el de Ferka.

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¿Qué dijo Ferka sobre Kim Shantal y ‘Suavecito’?

Por medio de una entrevista, la famosa decidió comentar: “no aprendemos”. Aseguró que se encuentra muy enterada de lo que está pasando entre los famosos, pues se han convertido en tendencia.

“Lo decía hace rato: ¿pero qué no entraron con pareja? Es que no aprendemos. No aprendemos. No se enamoren en los reality shows”.

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Añadió que ella habla desde la experiencia, pues ella lo vivió cuando entró en ‘La Casa de los Famosos México’, cuando se relacionó con Jorge Losa.

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