Alejandro Fernández causa preocupación por la apariencia de su lengua en concierto: VIDEO

Hace unas horas, Alejandro Fernández causó gran revuelo en redes sociales, pues en una de sus recientes presentaciones, el hijo de Vicente Fernández estaba interpretando uno de sus temas, lo peculiar de esta situación, es que el famoso tenía un aspecto bastante extraño en su lengua.

El cantante se encuentra de gira “De Rey a Rey”, con la que rinde homenaje a su padre. Sin embargo, su talento no fue lo que más llamó la atención, sino su estado de salud. Pues durante un acercamiento, se puede observar la lengua en color blanco y amarillo.

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¿Qué está pasando con la salud de Alejandro Fernández?

Esta situación generó un sinfín de comentarios en redes sociales, algunas de las teorías, es que hay acumulación de bacterias, restos de alimentos o células muertas en la lengua del cantante. Otros, no dudaron en mencionar que hay una infección provocada por el hongo Candida, lo que ha causado mucha polémica.

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En medio de toda la polémica que ha generado el aspecto de la lengua de Alejandro Fernández, muchos fans han solicitado no hacer comentarios al respecto, hasta que el cantante haga un comunicado oficial.

Por su parte, algunos expertos han mencionado que se necesita hacer una valoración detallada para saber el padecimiento que podría tener el cantante, aunque dentro de ellos se encuentran: la lengua saburral, la candidiasis oral, la xerostomía o resequedad bucal, así como otros trastornos relacionados con la cavidad oral.

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