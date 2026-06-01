Presidente Trump anuncia cese al fuego entre Israel y Hezbolá tras conversaciones con Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 1 de junio de 2026 un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hezbolá, con el objetivo de frenar los enfrentamientos que durante los últimos meses han mantenido en tensión la frontera entre Israel y el sur de Líbano.

A través de un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que sostuvo conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como con representantes de alto nivel vinculados a Hezbolá, lo que permitió alcanzar un compromiso para detener las hostilidades.

Según Trump, el acuerdo contempla el fin de los ataques mutuos entre ambas partes y la cancelación de movimientos militares israelíes que tenían como destino Beirut.

¿Qué anunció Donald Trump sobre Israel y Hezbolá?

El presidente estadounidense explicó que habló directamente con Netanyahu en una conversación que calificó como productiva. Como resultado, afirmó que Israel no enviará tropas a la capital libanesa y que cualquier despliegue que estuviera en curso fue suspendido.

Asimismo, señaló que representantes de Hezbolá aceptaron detener los disparos contra territorio israelí. Bajo este entendimiento, ninguna de las dos partes lanzaría nuevos ataques mientras se mantenga vigente el acuerdo.

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Conflicto dejó miles de muertos y desplazados

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá se intensificaron desde marzo de 2026, cuando la organización libanesa realizó ataques contra territorio israelí en el contexto de la guerra regional vinculada con Irán.

Desde entonces, el conflicto provocó una grave crisis humanitaria en Líbano. Reportes internacionales estiman que más de 1.2 millones de personas fueron desplazadas y que el número de fallecidos supera los 3 mil 370, principalmente en territorio libanés.

En Israel, las autoridades han reportado la muerte de 26 militares y cuatro civiles durante las hostilidades.

Alto al fuego busca contener nueva escalada

Aunque en abril se había anunciado una tregua, los ataques continuaron en las semanas posteriores. Israel mantuvo bombardeos sobre objetivos vinculados a Hezbolá, mientras que la organización respondió con drones y cohetes dirigidos al norte israelí.

El anuncio de Trump busca frenar una nueva escalada militar en Medio Oriente y abrir la puerta a un periodo de estabilidad en la región. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo dependerá de que ambas partes respeten el compromiso alcanzado y eviten nuevas acciones armadas.

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