Oliver Tree, amigo de Aaron Mercury, muere en accidente aéreo en Brasil

El cantante estadounidense Oliver Tree murió este domingo en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, luego de que dos helicópteros chocaran en pleno vuelo y se desplomaran sobre una concesionaria de autos eléctricos, provocando un incendio de gran magnitud.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades brasileñas, el impacto entre ambas aeronaves ocurrió mientras sobrevolaban una zona urbana de la ciudad. Tras la colisión, los helicópteros cayeron sobre el estacionamiento del establecimiento, donde las llamas alcanzaron al menos 20 vehículos.

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La noticia generó conmoción entre seguidores del artista y usuarios en redes sociales, especialmente después de que trascendiera que Oliver Tree mantenía amistad con el influencer Aaron Mercury.

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que seis personas perdieron la vida en el accidente. Entre las víctimas fueron identificados los pasajeros Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim y Lucas Brito Chaves, así como los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

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Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio y acordonar la zona, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del choque entre las aeronaves.

Hasta el momento, ni familiares ni representantes del cantante han emitido un posicionamiento oficial sobre el accidente.