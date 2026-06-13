Muerte Sandra Díaz: Revelan nueva información y presunta mala praxis

El fallecimiento de la presentadora y chef Sandra Díaz del Valle continúa bajo investigación luego de que salieran a la luz nuevos detalles sobre las circunstancias alrededor de su muerte.

Las autoridades y medios de comunicación de Honduras, de donde es originaria esta personalidad de la televisión, informaron que la famosa falleció el pasado 10 de junio del presente año.

Los motivos de su muerte estarían relacionados con una complicación médica tras recibir atención en una clínica privada de la comunidad de Tegucigalpa.

Juan Fernando Lobo, esposo de la fallecida, testificó que la conductora acudió al centro médico tras un malestar y fue tratada con una inyección en la nuca.

Posteriormente, la difunta manifestó sentir algo similar a una descarga eléctrica antes de colapsar. Su familia presentó una denuncia formal para que se realicen las investigaciones por posible mala praxis.

Las autoridades de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, en coordinación con organismos de investigación, realizaron el aseguramiento de documentación clínica y otros elementos relacionados con la atención que recibió la presentadora.

Aún no existe una conclusión oficial de lo ocurrido y el caso permanece abierto con trabajos de La Dirección General de Medicina Forense, quienes llevarán a cabo una autopsia médico-legal para determinar qué ocurrió