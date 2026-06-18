Lupillo Rivera niega acuerdo con Belinda por demanda de violencia digital y mediática

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que Lupillo Rivera y Belinda se encuentran en medio de un proceso legal, luego de que la cantante decidió iniciar una demanda por violencia digital y mediática. Un hecho que ha generado mucha polémica entre los seguidores de ambos famosos.

Ante esta situación, Lupillo Rivera ha dado a conocer que no aceptaría ningún tipo de trato y está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias legales en el proceso contra Belinda.

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Lupillo Rivera no quiere un acuerdo legal con Belinda

Esto surgió después de que se mencionara un supuesto acercamiento de ambas partes para evitar el proceso legal. Ante esto, Lupillo Rivera fue tajante al asegurar que no existe ninguna negociación, por lo que será su equipo de abogados, el encargado de revisar los detalles del caso.

En un encuentro con los medios de comunicación, el cantante dejó en claro su postura y reafirmó que no llegará a ningún acuerdo con Belina, también aseguró que se encuentra en busca de un acercamiento con la cantante.

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Recordemos que toda esta disputa legal comenzó, cuando el cantante de regional mexicano lanzó su libro titulado ‘Tragos Amargos’, donde revela algunos detalles de su vida, entre ellos la supuesta relación sentimental que tuvo con Belinda.

Por ese motivo, la cantante tomó la decisión de iniciar un proceso legal en su contra en 2025.

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