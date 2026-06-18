“El Chapo” Guzmán envía nuevas cartas a corte de EU: pide revisar su juicio y solicita su liberación desde prisión de máxima seguridad

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, presentó dos nuevos escritos ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en los que solicita la incorporación de documentos a su expediente y reclama la revisión del proceso que derivó en su condena a cadena perpetua.

Las cartas, fechadas el 10 y 11 de junio y redactadas de manera manuscrita desde la prisión federal ADX Florence, forman parte de una serie de comunicaciones que el capo mexicano ha enviado en los últimos meses a distintas instancias judiciales estadounidenses. Con estos escritos, ya suman más de 15 recursos o peticiones dirigidas a tribunales federales desde que fue sentenciado en 2019.

Solicita incorporar documentos y cuestiona el juicio

En la primera misiva, titulada Filing Official Documents for my Freedom, Guzmán Loera pide que la corte agregue al expediente documentos que, según su versión, demostrarían inconsistencias en el proceso penal.

El exlíder criminal sostiene que existió insuficiencia de pruebas y asegura que el juicio no respetó plenamente las garantías judiciales que le correspondían.

Además, cuestiona el veredicto emitido por el jurado y afirma que durante el proceso hubo situaciones que, desde su perspectiva, afectaron la imparcialidad del procedimiento. Las autoridades judiciales estadounidenses no han informado, hasta el momento, si estos argumentos serán admitidos para una revisión formal de la sentencia.

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También pide considerar una liberación por motivos de salud

En un segundo escrito, identificado como Health Release Policy of Brooklyn Courts, el exjefe del narcotráfico centra sus reclamos en las condiciones de reclusión dentro de la prisión de máxima seguridad de Colorado. En el documento solicita que se evalúe una eventual liberación por razones médicas y expone que el régimen penitenciario ha afectado tanto su situación personal como la convivencia con su familia.

Guzmán Loera menciona particularmente las restricciones de visitas para su esposa, Emma Coronel, y para sus hijas. También sostiene que se habrían vulnerado derechos relacionados con el trato a personas privadas de la libertad, aunque no aporta públicamente nuevos elementos médicos o periciales que respalden esa solicitud.

🔴Una más: se difunde otra carta que estaría escrita por “El Chapo”.



Se insiste en su extradición a México.



📄vía @arturoangel20 pic.twitter.com/8azAIyptzI — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

Cumple cadena perpetua desde 2019

“El Chapo” fue condenado en febrero de 2019 por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego, y actualmente cumple cadena perpetua en ADX Florence, considerada una de las prisiones más seguras del mundo.

Las nuevas cartas no modifican por sí mismas la sentencia vigente. Corresponderá a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York determinar si los escritos son incorporados al expediente y si alguno de los planteamientos amerita una revisión adicional del caso.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido una resolución sobre las recientes solicitudes presentadas por Guzmán Loera.

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