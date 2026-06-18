Plan Yucatán en Paz busca blindar a Mérida mientras crece la población en su zona metropolitana

Como parte de la estrategia para acompañar el crecimiento acelerado de Mérida y su zona conurbada, el Gobierno de Yucatán reforzó las acciones de seguridad pública con el objetivo de preservar los niveles de paz y tranquilidad que han distinguido históricamente a la entidad.

El tema fue uno de los principales puntos abordados durante una nueva sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

En el encuentro, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que Yucatán continúa consolidándose como una de las entidades más seguras del país gracias al trabajo coordinado entre corporaciones estatales, federales y municipales.

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Señaló que los resultados obtenidos son reflejo de una estrategia basada en la prevención del delito, el uso de tecnología y la colaboración permanente entre instituciones.

El mandatario estatal subrayó que los resultados positivos en seguridad cobran especial relevancia ante la expansión urbana que experimenta la zona metropolitana de Mérida, donde comunidades y fraccionamientos como Ciudad Caucel, Las Américas, Los Héroes, Kanasín y diversos sectores del sur de la capital han registrado un importante crecimiento poblacional en los últimos años.

Para responder a esta nueva realidad demográfica, el Gobierno estatal impulsa el programa denominado “Yucatán en Paz”, que contempla el fortalecimiento de la infraestructura policial, la ampliación de los sistemas de videovigilancia, la incorporación de equipamiento especializado para corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, así como la formación de nuevos elementos mediante la expansión del Instituto de Formación Policial.

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Asimismo, Díaz Mena resaltó el papel estratégico que desempeña el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), desde donde se monitorean situaciones de riesgo y se coordinan operativos mediante herramientas tecnológicas que permiten mejorar los tiempos de respuesta y la capacidad de vigilancia en distintos puntos del estado.

Al finalizar, el gobernador reiteró que la seguridad seguirá siendo una prioridad para su administración, al considerar que constituye un factor fundamental para atraer inversiones, fortalecer el turismo y garantizar el bienestar de las familias yucatecas.

En ese sentido, llamó a mantener la coordinación entre autoridades y ciudadanía para conservar las condiciones de paz que han convertido a Yucatán en un referente nacional en materia de seguridad.