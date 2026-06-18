Empresarios de Carmen mantienen confianza en pagos de Pemex pese a desaceleración económica

Al continuar los estragos de la desaceleración económica derivados de la reducción de la actividad petrolera, existe confianza en el sector empresarial del municipio en que la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, cumpla en su totalidad con los pagos a los proveedores de servicios.

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Así lo manifestó el diputado morenista y carmelita Daher Antonio Puch Rivera, quien explicó que se mantienen reuniones con los prestadores de servicios para atender esta problemática.

“En reuniones que tenemos, entre 30 y 40 empresarios mantienen la confianza en que Pemex siga cumpliendo como lo ha estado haciendo de manera gradual, algo que ayuda a atender una cadena de beneficiados”, manifestó Puch Rivera.

El legislador morenista señaló que la reducción de la actividad petrolera representa una dura lección de la cual los empresarios y prestadores de servicios en Carmen están aprendiendo, por lo que se busca impulsar la diversificación económica.

El diputado local Daher Antonio Puch Rivera informó que entre 30 y 40 empresarios locales mantienen la confianza en que Pemex liquide de manera gradual sus deudas pendientes. / Especial

“Se están haciendo esfuerzos para reactivar la economía, porque las condiciones actuales no son nada favorables y de manera piramidal se ha visto afectado desde el sector más alto hasta el más bajo. Ahora en Carmen se tiene que apostar por la diversificación e invertir en otras actividades como la agricultura, ganadería y turismo, con infraestructura”, señaló el legislador.

Agregó que existe también la confianza en que la actividad petrolera vuelva a ser redituable y que se generen mayores beneficios para los campechanos, especialmente para los carmelitas, quienes han resentido fuertemente la desaceleración económica.

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JGH