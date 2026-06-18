Clima en Cancún 19 de junio: ¿A qué hora lloverá este viernes?

Para este jueves el clima en Cancún estará marcado por un ambiente caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas y algunos chubascos a lo largo del día. Además, se esperan rachas de viento del sureste que podrían alcanzar hasta los 27 kilómetros por hora.

Debido a la combinación de altas temperaturas y humedad, la sensación térmica será mayor al calor registrado por el termómetro, por lo que se recomienda a los cancunenses mantenerse hidratados, evitar una exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

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Clima en Cancún y a qué hora lloverá

Las temperaturas máximas estarán entre los 35 y 37 grados centígrados, mientras que durante la madrugada del viernes se esperan mínimas de entre 26 y 28 grados. La sensación térmica podría alcanzar hasta los 40 grados debido a la elevada humedad.

8 a.m: 0% (Cero probabilidad de lluvia)

0% (Cero probabilidad de lluvia) 11 a.m: 0% (Cero probabilidad de lluvias aisladas)

(Cero probabilidad de lluvias aisladas) 2 p.m: 35% (Mayor posibilidad de chubascos durante el día)

35% (Mayor posibilidad de chubascos durante el día) 5 p.m: 0% (Cero probabilidad de lluvias aisladas)

0% (Cero probabilidad de lluvias aisladas) 8 p.m: 0% (Disminuye la probabilidad de precipitaciones)

Las horas de mayor calor se esperan entre el mediodía y las 3 de la tarde, cuando la sensación térmica puede acercarse a los 40 grados centígrados, por lo que será importante evitar actividades prolongadas al aire libre