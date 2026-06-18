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Día del Padre 2026: regalos yucatecos que pueden sorprender a papá este domingo 21 de junio

Hay diversas opciones de regalos para papá este domingo 21 de junio.

Por Redacción Por Esto!

18 de jun de 2026

1 min

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Opciones de regalos yucatecos para el Día del Padre
Opciones de regalos yucatecos para el Día del Padre / Especial

Con la llegada del Día del Padre este domingo 21 de junio, muchas personas buscan opciones originales para celebrar a papá.

En Yucatán existen diversos productos representativos de la cultura, tradición y estilo de vida de la región que pueden convertirse en un regalo especial, al mismo tiempo que apoyan a productores, artesanos y comercios locales.

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Entre las alternativas destacan las bebidas artesanales elaboradas en el estado. Cervezas locales, licores regionales y otros destilados producidos con ingredientes de la Península de Yucatán se han convertido en una opción cada vez más popular para quienes desean regalar una experiencia diferente.

Otra opción para los padres aficionados al deporte es un jersey de los Leones de Yucatán. La novena melenuda es uno de los equipos más representativos del estado y sus prendas oficiales suelen ser muy buscadas por los seguidores del béisbol.

Día del Padre 2026

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La tradicional guayabera también figura entre los regalos favoritos para esta celebración. Considerada una de las prendas más emblemáticas de Yucatán, destaca por su elegancia, frescura y versatilidad.

Para quienes prefieren un regalo relacionado con el descanso y la comodidad, una hamaca yucateca representa una alternativa con gran arraigo cultural.

Elaboradas por artesanos de distintas comunidades del estado, son reconocidas por su calidad y tejido artesanal.

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