Emiliano Aguilar responde a la demanda de la hija de Carmen Salinas: “A mí nadie me va a callar" 

Tras el anuncio de la hija de Carmen Salinas de una demanda en contra de Emiliano Aguilar, el músico usó sus redes sociales para responder a este proceso legal. La disputa legal y mediática ha crecido en los últimos días, sin embargo, la respuesta del rapero generó polémica en redes.

Eugenia Plascencia, hija de la actriz, formalizó una demanda por daño moral al músico incluyendo también a Saskia Niño de Rivera. La noticia generó sorpresa entre los usuarios y la respuesta del músico no se dejó esperar, lanzando fuertes comentarios hacia la familia de Carmen Salinas.

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Emiliano Aguilar lanza furiosa respuesta a la demanda en su contra

Fiel a su estilo directo y confrontativo, Emiliano Aguilar reaccionó a través de una transmisión en sus redes sociales notablemente molesto y utilizando un lenguaje explícito. El rapero minimizó la acción legal y arremetió de forma severa en contra de María Eugenia Plascencia.

"Me levanto hoy en la mañana como cualquier día y veo que me está demandando la hija de Carmelita Salinas. ¿Por qué me estás demandando si nomás dije puras verdades de tu mamá? O sea, yo puedo decir lo que yo quiera y a mí nadie me va a callar", expresó el rapero para sus seguidores.

Aguilar cuestionó por qué la familia de la actriz decidió proceder legalmente de manera específica en su contra, argumentando que existen videos en internet de otras personas hablando del tema. En tono de burla, el rapero desafió el proceso legal al exclamar: "Demándame, ni sabes quién es mi abogado", añadiendo insultos a la memoria de la actriz.

¿De qué acusan a Emiliano Aguilar?

El equipo legal de María Eugenia Plascencia confirmó que un juez aprobó la demanda por daño moral debido a las afectaciones a la memoria y prestigio de la actriz. Entre las peticiones de la parte demandante se incluyen: una indemnización económica, una disculpa pública, eliminación total del contenido ofensivo y garantías de que no se repetirán estos señalamientos.

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