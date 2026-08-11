Ataque armado deja tres personas sin vida y dos lesionados en la Colonia Valle Verde en Cancún

Tres muertos y dos lesionados fue el saldo preliminar de un ataque a balazos reportado la mañana de este martes en la colonia Valle Verde, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida.

Los hechos ocurrieron presuntamente frente a un domicilio utilizado para la venta de drogas, ubicado a unos 600 metros de la avenida José López Portillo, en donde anteriormente se han registrado otros actos de violencia.

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Las primeras versiones señalaron que dos sujetos en una motocicleta arribaron al lugar y dispararon contra 5 personas, provocando la muerte de tres y otras dos víctimas resultaron con lesiones.

El ataque a balazos fue reportado poco antes de las 9 de la mañana y provocó una intensa movilización policíaca para tratar de localizar a los sicarios.