Adrián Marcelo reacciona a la propuesta de Gala Montes de hacer las paces

Durante la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, se vivió una de las rivalidades más polémicas, pues Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron momentos de mucha tensión.

Sin embargo, hace unos días, la actriz aseguró que estaba dispuesta a hacer las paces con Adrián Marcelo, pero solamente si la Selección Mexicana logra ganar el Mundial 2026.

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Adrián Marcelo responde a la propuesta de Gala Montes

Esto fue señalado como algo irreal por parte del YouTuber, y no dudó en lanzar una contrapropuesta, tema que ya es tendencia en las redes sociales.

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Ante la propuesta que hizo la actriz, ahora fue el influencer decidió hablar al respecto, donde dejó ver que no descartó hacer la paces, pues propuso hacerlo si la Selección Mexicana llega a cuartos de final, pero también sumó hacer una donación a una fundación.

Gala Montes: “Si México sale campeón, hago las paces con Adrián Marcelo.”



pic.twitter.com/vYz7JhmHGy — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) June 22, 2026

"Yo creo que ganar la Copa Mundial 2026 es casi imposible. Gala, estás siendo irreal porque tú sabes que es muy poco viable que México quede campeón. Yo propongo que con que alcance los cuartos de final, que sería histórico, no tal vez que seamos mejores amigos, pero sí hacer un tratado de paz porque es tan fácil recuperar la amistad, nunca lo fuimos. Al menos ya dejar de aprovechar nuestros distintos espacios para tirarnos, no tengo nada, estoy sanado, soy una persona feliz, ya dejé eso atrás"

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