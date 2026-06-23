Esposa de Luis de Alba compartió los detalles del accidente que tuvo el comediante

El día de ayer, por medio de su cuenta oficial de TikTok, el actor y comediante, Luis de Alba levantó las alarmas por su aspecto, tras salir con hematomas en la cara desde una cama de hospital.
Ante esta situación y sin dar a conocer más detalles, el famoso solo se limitó a comentar que se encuentra en recuperación. Sin embargo, fue su esposo Abigail Alraro, quien rompió el silencio y explicó la situación.
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Luis de Alba preocupa al aparecer con el rostro lleno de moretones; ¿qué le pasó?
¿Qué le pasó a Luis de Alba?
Luis de Alba enfrenta algunas complicaciones de salud, recordemos que en 2024, tuvo que ser hospitalizado en Guadalajara por una insuficiencia cardiaca descompensada por una neumonía con derrame pleural.
Tras salir con moretones en la cara, su esposa aseguró que Luis de Alba sufrió un desmayo y estuvo inconsciente por un tiempo, cuando despertó estaba confundido y mareado.
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“Tiene una movilidad reducida por lo regular, pero lo que realmente le pasó fue que tuvo un desmayo (…) Se levantó y de repente tuvo un ‘blackout’ (amnesia temporal) y el peso cayó directamente al piso, al concreto, fue muy doloroso el golpe. Era inevitable porque al estar inconsciente le gana el peso”,
Aunque ha mostrado una buena actitud, se reveló que el actor se recupera de manera favorable, incluso hizo una pequeña broma.
“Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes. Ya me andaban matando que ‘está gravísimo’ no es cierto, estoy perfecto y listo para poder tiempo de estar con ustedes contándoles chistes y anécdotas"