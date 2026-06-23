Accidente en barrio de la Ermita moviliza a Policía de Campeche

Un accidente de tránsito generó movilización policial en la zona del barrio de la Ermita, luego de que un automovilista fuera impactado por una unidad de carga cuando se incorporaba hacia el malecón de la ciudad. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron cuando el conductor del automóvil circulaba sobre la avenida Miguel Alemán con dirección a la Gustavo Díaz Ordaz, pero al tomar la vuelta hacia el malecón fue alcanzado e impactado por la unidad de carga, que terminó colisionando contra uno de los costados del vehículo.

Tras el percance, ambos conductores permanecieron en el sitio en espera de las autoridades, debido a que no se logró un acuerdo para la reparación de los daños materiales. Agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el traslado de las unidades involucradas al corralón, donde se realizarán los trámites correspondientes para el deslinde de responsabilidades.