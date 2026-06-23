Poste de CFE inconcluso representa peligro en Las Brisas

Un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representa un peligro latente en la colonia Las Brisas en Champotón.

De acuerdo con los datos proporcionados, los trabajos para reemplazar la estructura, instalada al interior de un domicilio particular, quedaron inconclusos.

Lo anterior se corroboró tras un recorrido por este lugar ubicado sobre la ampliación Carlos Sansores, en la colonia Las Brisas, en la cabecera de Champotón.

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Maribel Flores Sánchez comentó que dicho poste lleva años en estas condiciones y que los cables de alta tensión que pasan sobre varias viviendas representan un peligro, sobre todo en temporada de lluvias.

“Siempre se le ha reportado a la CFE para que vengan a repararlo. Pasaron años y vinieron a colocar un nuevo poste, pero los **trabajos quedaron a medias”, comentó.

Según la declarante, dichos correctivos ocurrieron hace dos años, y por alguna razón ya no se concluyeron los trabajos respectivos. “Dejaron un hoyo para enterrar otro poste, pero nunca llegó”.

Esperan que las autoridades, en este caso Protección Civil de Champotón, tomen cartas en el asunto antes de que ocurra una desgracia.