Detienen a hombre con cuchillo tras robo frustrado en Santa Isabel, Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva se registró durante las primeras horas de este martes al interior de la Clínica Número 12 del IMSS, ubicada en la colonia Santa Isabel, luego de que un hombre fuera señalado por presuntamente intentar robar las pertenencias de una trabajadora de la institución.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron mientras varios derechohabientes esperaban ser atendidos y realizar trámites relacionados con citas médicas. Testigos observaron a un masculino sospechoso merodeando en las inmediaciones del consultorio número uno.

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El sujeto ingresó al consultorio y salió pocos instantes después sin motivo aparente. Minutos más tarde, la secretaria asignada comenzó a buscar su cartera, al percatarse de que había desaparecido.

Al ser cuestionado, el hombre alegó que se había confundido de consultorio, pero su actitud nerviosa levantó sospechas. Cuando varias personas intentaron confrontarlo, el sujeto huyó y se refugió en un baño de la clínica.

Tras el reporte a las autoridades, los agentes de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio y aseguraron al presunto responsable. Durante la intervención, el hombre portaba una mochila y presuntamente arrojó un cuchillo que llevaba entre sus pertenencias. En la inspección, los uniformados localizaron la cartera de la secretaria escondida en un bote de basura.

El sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades. La trabajadora afectada manifestó su intención de presentar la denuncia formal.