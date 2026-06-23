Apagón masivo de la CFE hoy 23 de junio: ¿Qué municipios y colonias sufren cortes de luz y quedarán a oscuras?

Uno de los graves problemas que enfrentan miles de mexicanos es sufrir cortes de luz, pues al ser uno de los servicios básicos en las viviendas, la falta de energía eléctrica provoca severas afectaciones. Sin embargo el problema no parece terminar, incluso a diario hay municipios y colonias que se quedan completamente a oscuras. En Por Esto! Te decimos dónde habrá un apagón masivo por la tarde de hoy 23 de junio.

Y es que la CFE se encuentra realizando cortes programados debido al mantenimiento que realiza en diferentes municipios y colonias del país.

¿Qué municipios y colonias se quedan a oscuras este martes 23 de junio?

Este martes tocó en Veracruz, de hecho desde primera hora se informó a los habitantes de Boca del Río que no tendrían servicio y que consideraran otras opciones. Son los tres principales sectores de la zona conurbada los que tienen afectaciones.

¿Dónde reporto fallas en mi sevicio eléctrico?

Si el apagón masivo afecta a tu colonia desde primera hora y hasta este momento no han reinstalado el servicio, repórtalo al 071 desde cualquier teléfono o mediante la app de la CFE.