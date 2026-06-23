¿Necesitas renovar tu licencia? Anuncian suspensión temporal del servicio en Campeche

Los trámites para la expedición de licencias de conducir en Campeche fueron suspendidos temporalmente en todo el Estado debido a trabajos de actualización en el servidor que opera el sistema de emisión de documentos. La medida afecta todas las modalidades de licencias y permanecerá vigente mientras concluyen las labores técnicas destinadas a mejorar el funcionamiento de la plataforma.

Noticia Destacada ¿Te quedarás sin servicio?: Últimos días para registrar tu línea celular; esto pasará si no lo haces en Campeche

La emisión de licencias es un servicio administrado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) a través de sus módulos de atención.

De acuerdo con la información oficial, la suspensión responde a tareas de mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica, con el objetivo de optimizar procesos y garantizar una atención más eficiente a los ciudadanos.

Durante este periodo no será posible realizar trámites de primera vez, renovaciones, duplicados ni reposiciones en ninguno de los módulos habilitados en la entidad.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer la fecha de restablecimiento del servicio. Una vez concluida la actualización, los trámites se reanudarán de manera habitual en las oficinas correspondientes.