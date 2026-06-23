Ambulantes trabajan en la vía pública de Playa del Carmen como empleados sin prestaciones de ley

Más de 10 mil vendedores ambulantes en Playa del Carmen, solo son empleados sin prestaciones de ley que trabajan todos los días, la mayoría de los permisos son controlados por sindicatos, los que son independientes les va bien, pero los trabajadores dependen de un salario, comentaron: Santos Puc y Javier Sánchez, exempleados en vendedores ambulantes.

Otros que no revelaron su identidad por temor a perder su trabajo, comentaron que los propietarios de los permisos solo mueven el negocio, pero no la trabajan físicamente porque tienen de 5 a 10 permisos distribuidores en diversos puntos de la geografía de la ciudad.

Cabe recordar que, el gobierno municipal de Playa del Carmen anunció que revisarían los permisos de los puestos ambulantes con la finalidad de evitar privilegios, y que los permisos serían únicamente por cada persona y que lo trabaje, pero esto no ocurrió.

Nosotros no tenemos permisos para vender en la vía pública, somos empleados, sin embargo, no tenemos prestaciones de ley, estamos expuestos ante cualquier circunstancia, y cuando alguien se enferma, cada uno se ve en la necesidad de desembolsar para cubrir gastos médicos, comentó un vendedor que omitió revelar su nombre por temor a las represalias.

Por su parte Santos Puc, exvendedor ambulante, dijo haber trabajado muchos años, pero cuando se trataba de enfermedades, sus jefes, los dueños de los permisos no respondían, no hay ninguna prestación de ley, opté por renunciar y me reincorporé en una empresa, relató.

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“La gente que trabaja en las calles de ambulantes, no son los dueños de los permisos, solo son empleados, los dueños no trabajan en la calle, solo mueven a la gente ya que la mayoría tienen de 5 a 10 permisos”, relató.

“Muchas veces intenté solicitar un permiso para vender antojitos de la región, pero es complicado, te dicen que no están autorizando y que los permisos son únicamente para adultos mayores, a la gente que no son aceptados en las empresas, pero llama la atención que muchos poseen de hasta 4 o más permisos, y no son adultos mayores”, comentó, Javier Sánchez.

“La mayoría de los puestos ambulantes los manejan los sindicatos, como la CROC que maneja más de 20 permisos, por eso contrata a gente joven para vender en la vía pública, pocos trabajan por su cuenta, pero con permisos temporales”, describió el vendedor con iniciales, M.G.L, quien también dijo que ha insistido de un permiso, pero que se lo han negado.

En contraste, la Presidenta Municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, puso en marcha una estrategia para desmantelar redes de corrupción en el comercio informal, eliminando el acaparamiento de permisos.

La medida incluye la cancelación de más de mil 500 permisos irregulares y el reordenamiento de los vendedores en zonas turísticas como la Quinta Avenida, sin embargo, solo fue discurso, porque en la vida real la situación es otra.