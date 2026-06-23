Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de Luis Miguel

Hace un par de días, se dio a conocer que Luis Miguel está pasando por momentos muy complicados de salud, pues se reveló que tuvo que ser hospitalizado y se sometió a una cirugía.

Luego de esa situación, hoy martes 23 de junio se dio a conocer que el cantante se encuentra en observación en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo a diversos reportes que han circulado en las redes sociales.

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¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel?

Fue la periodista Flor Rubio, quien compartió unas declaraciones publicadas por la revista ‘Semana’, donde revelan el estado de salud de Luis Miguel, afirmando que en días recientes tuvo una mejora y fue dado de alta del hospital en Nueva York.

"Fuentes extraoficiales dicen que Luis Miguel ya dejó el hospital en Nueva York donde fue sometido a una delicada intervención quirúrgica"

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Además, detalló que fue dado de alta el pasado 22 de junio y que viajará a México para poder seguir con su proceso de recuperación.

"Fue ayer lunes cuando se concretó el alta. Sería México donde él se pueda recuperar"

Cabe mencionar que hasta el momento, ninguna persona cercana al cantante o que sea parte de su equipo, han confirmado o desmentido las diferentes versiones sobre su estado de salud.

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