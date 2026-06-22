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Belinda habla sobre el talento de Cazzu: ¿Podrían firmar una colaboración?

Los fans de las cantantes piden una colaboración entre ellas, la cual podría ser dedicada a Christian Nodal.

Por Redacción Por Esto!

22 de jun de 2026

1 min

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Belinda habla sobre el talento de Cazzu: ¿Podrían firmar una colaboración?
Belinda habla sobre el talento de Cazzu: ¿Podrían firmar una colaboración? / Instagram:belindapop/cazzu

Desde hace un tiempo, Belinda y Cazzu se han mostrado muy interesadas por realizar una colaboración, rumores que crecieron desde que estuvieron juntas en un evento en la Ciudad de México, donde incluso hablaron y se tomaron fotos.

Hasta el momento, la colaboración no ha sido cerrada, pero tampoco descartada por las cantantes, ya que ambas han dejado la puerta abierta. Por ese motivo, algunos fans han asegurado que podría ser una canción dedicada a su ex, Christian Nodal, quien fue pareja de ambas.

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Belinda abre la puerta a una colaboración con Cazzu

En un encuentro con los medios de comunicación, Belinda ha vuelto a levantar los rumores sobre un tema que podrían lanzar juntas, dejando claro que tiene una gran admiración con Cazzu, pues incluso afirmó que se siente identificada con ella.

Detalló que la argentina es una mujer muy versátil, que no teme a experimentar con su música y que no descarta una colaboración con ella.

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"Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Me encanta que es distinta, ella hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse y hacer cosas nuevas”, dijo antes de agregar: “Me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música. Y por supuesto, si algún día tengo la oportunidad de trabajar con ella, porque la admiro mucho, me encantaría". 

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