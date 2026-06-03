Irán Castillo va a estar en el equipo de doblaje de Toy Story 5, así lo confirma la actriz

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que llegaría a la pantalla grande la cinta Toy Story 5, una historia que se ha pasado de generación en generación y que sigue cautivando a todos con su historia. Hace unos meses, se reveló que la fecha de estreno en México será el próximo 18 de junio del 2026.

En esta quinta entrega, podría ser el escenario en donde se vuelven a reunir personajes que han acompañado a otros a lo largo de las cintas anteriores. Sin embargo, lo que a muchos les preocupa es el doblaje a nuestro idioma y al estilo latino.

Noticia Destacada Bizarrap se une al elenco de “Toy Story 5” y dará voz a este personaje

Irán Castillo va a estar en el doblaje de Toy Story 5

Por ese motivo, la propia Irán Castillo, ha revelado por medio de sus redes sociales que volverá a prestar su voz para el personaje de “Jessie" en la versión doblada al español latino.

Noticia Destacada Toy Story 5: Revelan fecha de preventa de boletos para la esperada cinta

Por medio de sus redes sociales, Irán Castillo compartió esta noticia y no dudo en externar su felicidad de volver a ser contemplada para un proyecto tan importante en nuestro país.

“De las cosas más bonitas que me ha tocado hacer. Doblaje de Jessie la vaquerita. No puedo de la emoción con Toy Story 5. Ya falta muy poquito para verla en cines. Muchas gracias siempre a Disney Studios Latinoamérica”

Pero eso no es todo, ya que el regreso de esta historia también tiene de regreso a Tom Hanks como "Woody" y Tim Allen como "Buzz Lightyear", lo que confirma que gran parte del elenco original va a sumarse al proyecto de la quinta entrega.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal