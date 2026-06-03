CNTE exige reunión con Sheinbaum y advierte que saldrá de Segob si no hay respuesta favorable

Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen firme su exigencia de sostener una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que las mesas instaladas con funcionarios federales no han resuelto sus demandas prioritarias.

La mañana de este miércoles, 43 representantes de la CNTE ingresaron a la Secretaría de Gobernación para reunirse con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

El encuentro ocurre en el tercer día de huelga nacional del magisterio disidente, que mantiene movilizaciones y plantones en distintos puntos de la Ciudad de México.

¿Por qué la CNTE pide diálogo directo con Claudia Sheinbaum?

Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, señaló que la petición de reunirse con la presidenta no responde a un capricho, sino a la falta de soluciones concretas en los encuentros previos con otros funcionarios.

De acuerdo con el dirigente, la Coordinadora solicitó que este miércoles se diera una respuesta formal a su exigencia de instalar una mesa de trabajo con Sheinbaum.

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Explicó que acudirán a la reunión en Gobernación con disposición de escuchar, pero advirtió que, si no hay una respuesta positiva, se retirarán para fijar una nueva postura pública.

Frausto sostuvo que la CNTE busca discutir temas que, desde su perspectiva, afectan a todo el magisterio nacional y no solo a algunas secciones sindicales. Por ello, insistió en que un gobierno democrático debe dialogar también con quienes piensan distinto.

¿Dónde se manifiesta la CNTE en la Ciudad de México?

La CNTE mantiene presencia en al menos tres puntos de la capital del país. Uno de ellos se encuentra en avenida Universidad 1200, donde se ubica un edificio de la Secretaría de Educación Pública. Otro punto está en las oficinas del ISSSTE en Buenavista, donde se realizan trámites administrativos.

La CNTE condiciona diálogo con autoridades federales



Previo a que comience la nueva mesa de negociaciones con las autoridades federales y estatales, el dirigente de la Sección 34 de la CNTE, Filiberto Frausto, señaló que el magisterio tiene ánimos de construir acuerdos, pero que… pic.twitter.com/tX14DcY8Kk — Abejorro (@AbejorroMedia) June 3, 2026

Además, integrantes de la Coordinadora permanecen en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, donde se desarrolla la reunión con autoridades federales.

El movimiento magisterial inició su huelga nacional hace tres días y mantiene su plantón en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Aunque los representantes afirmaron que llegan a la mesa sin adelantar conclusiones, reiteraron que la respuesta sobre una reunión con la presidenta será clave para definir los próximos pasos de la movilización.

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