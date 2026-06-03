Cristian Castro vuelve a abrir su corazón y estrena romance con extraña mujer

De nueva cuenta Cristian Castro se encuentra en medio del ojo público, el tema es algo ya cotidiano en la vida del cantante, pues el hijo de Verónica Castro estaría estrenando un nuevo romance.

La noticia llega después de que hace unos días, vivió un fugaz romance con Victoria Kühne, aunque el cantante salió a desmentir la información que circuló en varios medios de comunicación.

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Cristian Castro estaría estrenando un nuevo romance

La noticia sobre el nuevo romance del cantante, se reveló por medio del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde mencionaron que la nueva pareja de Cristian Castro sería una fanática.

De acuerdo con los periodistas del programa mencionado, se trata de una mujer llamada Venessa Ríos, a quien conoció el pasado mayo durante la Feria de San Marcos en Aguascalientes, misma que fue invitada por el cantante para acompañarlo en el escenario.

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Por su parte, en una entrevista con el programa ‘Despierta América’, Cristian Castro reveló que su madre, la actriz Verónica Castro no le habla debido a la polémica que le causó su último romance con Victoria Kühne.

“Ella quería que estuviéramos juntos. Ella quería que saliéramos y por eso creo que está enojada, hasta ahora no me quiere hablar”

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