Más de 15 mil jóvenes presentarán el Exani-II de ingreso a licenciatura de la UADY

A poco más de una semana de la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Exani-II), la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) informó que está lista para recibir a cerca de 16 mil aspirantes a licenciatura y que cuenta con un plan de contingencia en caso de que las condiciones meteorológicas impidan realizar la prueba en las fechas programadas.

El rector Carlos Estrada Pinto dijo que el examen se aplicará el 13 y 14 de junio en las sedes universitarias del estado, donde se espera a entre 15 mil 800 y 15 mil 900 jóvenes aspirantes.

Explicó que la organización del proceso se encuentra prácticamente concluida y que se han fortalecido los mecanismos de aplicación gracias a la experiencia de los últimos años.

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“Ya está todo listo. Como siempre, lo preparamos con bastante participación de todas las sedes y el personal. Es un proceso que hemos mejorado con el paso de los años”, comentó.

Ante la posibilidad de que algún fenómeno meteorológico afecte durante ese fin de semana, el rector aseguró que la institución contempla escenarios alternos para garantizar que los aspirantes presenten su examen.

Respecto a las posibilidades de ingreso, Estrada Pinto reconoció que la demanda continúa superando la capacidad de atención de la institución. Señaló que, en términos generales, únicamente uno de cada tres aspirantes logra obtener un lugar en la UADY.

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Detalló que actualmente son 13 las licenciaturas donde el cupo disponible permite aceptar a la totalidad de los aspirantes inscritos. Entre ellas se encuentran Diseño del Hábitat, Historia, Literatura Latinoamericana, Antropología Social, Ingeniería en Alimentos y Matemáticas.

En contraste, las carreras tradicionales mantienen una alta demanda y concentran el mayor número de solicitudes. Destacan Médico Cirujano, Medicina Veterinaria, Psicología, Arquitectura y Contador Público.

El rector Estrada Pinto recordó que la Universidad ofrece otras alternativas para quienes no logren ingresar, incluyendo el bachillerato tecnológico que cuentan con mayor flexibilidad para la admisión de estudiantes.