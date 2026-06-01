Mundial 2026: Van por multas en Yucatán por transmitir partidos sin permiso; esto pagarían los negocios

A poco más de un año del inicio del Mundial de Futbol 2026, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Yucatán lanzó una advertencia a restaurantes, bares y otros establecimientos que planean proyectar los encuentros del torneo: transmitir los partidos sin contar con las autorizaciones comerciales correspondientes podría derivar en multas millonarias e incluso clausuras temporales.

El presidente de Canirac Yucatán, Israel López García, informó que el organismo ya brinda asesoría a los empresarios afiliados interesados en exhibir los encuentros del Mundial dentro de sus negocios, con el objetivo de evitar sanciones relacionadas con los derechos comerciales protegidos por la FIFA.

“Pedimos a los socios acercarse a la Cámara para recibir información y transmitir los partidos sin problemas”, señaló.

Restaurantes y bares esperan aumento de ventas durante el Mundial 2026

De acuerdo con el dirigente empresarial, eventos deportivos de talla internacional suelen representar una importante derrama económica para el sector restaurantero, particularmente durante los encuentros de la Selección Mexicana.

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Estimó que algunos establecimientos podrían registrar incrementos superiores al 20% en sus ventas durante la justa mundialista, dependiendo de las promociones, dinámicas y estrategias comerciales que implementen para atraer clientes.

¿Por qué podrían multar a negocios que transmitan partidos del Mundial?

La FIFA mantiene protegidos los derechos de transmisión, propiedad intelectual y explotación comercial relacionados con la Copa del Mundo.

Por ello, contratar un servicio de televisión para uso doméstico no autoriza automáticamente a un negocio a proyectar los partidos dentro de un establecimiento abierto al público.

Cuando una transmisión se utiliza con fines comerciales o como herramienta para atraer clientes, deja de considerarse un uso privado y puede requerir licencias específicas para exhibición pública.

¿Cuánto podrían pagar de multa?

Los establecimientos que transmitan partidos del Mundial 2026 sin regularizar los permisos correspondientes podrían enfrentar sanciones contempladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Las multas podrían alcanzar hasta 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), monto que actualmente supera los 29 millones de pesos, aunque la cifra final dependerá del valor vigente de la UMA al momento de la infracción.

Además de las sanciones económicas, en determinados casos las autoridades podrían ordenar la clausura temporal del establecimiento, pues la medida aplicaría principalmente para:

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Restaurantes

Bares

Cantinas

Centros de entretenimiento

Comercios que proyecten partidos al público

¿Qué deben hacer los negocios para transmitir legalmente los partidos del Mundial 2026?

Canirac recomendó a los empresarios verificar con anticipación que cuentan con las licencias o derechos comerciales necesarios para exhibir los encuentros dentro de sus establecimientos.

En muchos casos, las empresas proveedoras de televisión ofrecen paquetes especiales para negocios, distintos a los contratos residenciales tradicionales.

Contar con estas autorizaciones permitirá a los establecimientos aprovechar el impacto económico que generará el Mundial 2026 sin exponerse a sanciones legales o económicas.