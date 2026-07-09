Señalan a Pedrito Sola de supuestamente maltratar al perrito “Pay de limón”.

Durante estos días Pedro Sola se posicionó en tendencia en diferentes redes sociales después de que durante una emisión de “Ventaneando”, el conductor expresó su molestia por las personas que pasean a sus perros en carriolas e incluso su incomodidad por la presencia de perros en ciertos espacios.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos por los usuarios que rápidamente generaron una ola de críticas en contra del conductor. Sin embargo; durante este proceso, la dueña del perrito “Pay de limón” señaló al reportero de haber maltratado al animal cuando visitó el set del programa de televisión.

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Acusan a Pedrito Sola de maltratar al perrito “Pay de limón”

Patricia Ruiz, fundadora del reconocido albergue Milagros Caninos y protectora de "Pay de Limón", el famoso perro que en 2011 fue víctima de mutilación en sus patas delanteras por parte del crimen organizado; arremetió en sus redes sociales en contra del conductor, revelando un supuesto incidente de maltrato del pasado.

Patricia Ruiz grabó compartió un video en su cuenta de TikTok en donde expuso que "Pay de Limón" fue víctima de agresiones por parte de Pedro Sola. De acuerdo con lo dicho por la dueña del perrito, cuando la mascota visitó el set de “Ventaneando”, el conductor empujó al perro y dijo “No, no, no, quítenme ese perro de aquí”.

La activista continuó su historia comentando que Paty Chapoy le señaló a Pedro que esas acciones no se deben realizar, sin embargo, Patricia recalcó que no mostró ese mismo apoyo cuando Pedro aseguró en el programa que desearía “envenenar” a los perros que pueden estar en espacios públicos.

#fyp #fy #fyptiktok ♬ sonido original - Pay de Limón @soypaydelimon Todos en @Milagros Caninos estamos en contra de los comentarios de Pedro Sola que le dan ganas de envenenar a los perros. Qué lástima que una televisora tan grande tenga a este tipo en sus programas. Y además Paty Chapoy festejándoles sus tonterías e incluso aplaudiéndole. Hasta donde vamos a llegar en México con respecto al maltrato animal si a nivel nacional en televisión abierta se dan el lujo de incitar a as3sinar perros? El mundo está de cabeza pero somos muchos los que amamos a los animales. #adoptanocompres

Para finalizar, Patricia habló sobre las disculpas dadas por Pedro Sola tras sus comentarios, en donde cuestionó la redacción de su mensaje. Además de asegurar que ella no creía en el arrepentimiento del conductor debido a que la activista asegura que Pedrito no siente amor por los perros.

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