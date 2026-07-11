¿Pedrito Sola enfrenta problemas legales? Famoso es denunciado en la CDMX

Pedrito Sola enfrentaría un panorama legal complejo luego de que las declaraciones que realizó durante el programa Ventaneando se hicieran virales en las redes sociales.

Tanto él como la periodista Pati Chapoy están en el ojo del huracán y recibiendo comentarios de odio de miles de internautas. Además, recientemente se confirmó que se ha presentado una denuncia penal en su contra.

Este recurso legal fue promovido por la organización civil Va por sus Derechos y fue ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El conflicto legal estalló a raíz de la emisión del pasado lunes 6 de julio de 2026, cuando Sola manifestó abiertamente su desagrado por la presencia de mascotas en establecimientos comerciales y restaurantes pet-friendly.

El conductor encendió los reclamos sociales al lanzar la frase: "Yo no tolero a los perros en la tienda... con ganas de aventar un trozo de carne envenenada".

Minutos después, al referirse a las personas que pasean animales en carriolas, agregó que daban "ganas de darles un balazo".

Pese a que la coconductora Mónica Castañeda interrumpió de inmediato para reprobar el comentario, la titular del espacio, Pati Chapoy, también fue incluida en la denuncia debido a que reaccionó con risas y minimizó la gravedad de las declaraciones sugiriendo enviar a los dueños de mascotas al psiquiatra.

Organizaciones civiles calificaron el intercambio como una presunta apología del maltrato animal e incitación a la violencia.

Ante el impacto mediático, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) emitió un comunicado oficial de condena.

La dependencia gubernamental señaló que es inaceptable cualquier discurso emitido por líderes de opinión que normalice la violencia hacia los seres sintientes.

Además, alertó que en la Ciudad de México promover el maltrato animal se sanciona con penas de 2 a 6 años de prisión y multas económicas considerables.

Tras lo ocurrido, el presentador de 79 años rompió el silencio en la última emisión de su programa para ofrecer una disculpa pública.

Pedro Sola afirmó sentir una "vergüenza horrible", argumentando que fue una desafortunada falta de empatía y que su mentalidad se vio influenciada por su edad.

"Cometí un error al expresar cosas que a final de cuentas no siento. Prometo educarme más sobre ese tema", declaró el comunicador en directo.

Mientras tanto, se dio a conocer que la denuncia ante el Ministerio Público ya sigue su curso legal. Aunque hasta el momento no se sabe si habrá o no una sanción hacia el conductor.