Así era la estricta dieta vegetariana que tenía la estrella del cine mexicano Elsa Aguirre

Elsa Aguirre fue una de las actrices de la Época de Oro del Cine Mexicano que cautivo con su belleza y talento en la pantalla grande, falleció la mañana de este miércoles 15 de julio, a la edad de 95 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, quienes hicieron una publicación por medio de sus redes sociales, recordando que Elsa Aguirre fue una de las actrices más importantes en la historia del cine mexicano.

Noticia Destacada Esta fue la última aparición de Elsa Aguirre en la televisión

Tras esta lamentable noticia, han sido varias las entrevistas con la actriz que han vuelto a salir a la luz, principalmente donde hablaba de su rutina de cuidado, ya que Elsa Aguirre siempre fue considerada una de las mujeres más bellas de México.

¿Cómo se cuidaba Elsa Aguirre?

Durante una entrevista con Matilde Obregón, Elsa Aguirre aseguró que para poder conservar su físico, iniciaba las mañanas con un plato de frutas frescas, semillas y miel, acompañados de un jugo de espinaca con naranja.

También, reveló que evitaba el consumo de lácteos, pastas y los productos procesados de su dieta.

Noticia Destacada Muere Elsa Aguirre: quién fue la diva del Cine de Oro mexicano y cuál fue su legado

“He dejado las pastas, los pasteles, los quesos, la leche, no me quiero morir, lo más sano que se pueda”

Para la comida, se preparaba un plato de ensalada de verduras, en ocasiones crudas y otras preparadas, pero que siempre estuvieran frescas, aunque a muchos sorprendió que, también se bañaba con agua fría.

Fue en septiembre del 2025 cuando la actriz otorgó su última entrevista, aunque ya tenía un tanque de oxígeno, aseguró que estaba muy bien y que mantenía sus cuidados.

“Me cuido más que nunca, hasta el último momento”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal