Verano 2026: ¿Dónde es más barato hospedarse en Yucatán, en la playa o en la ciudad?

Quienes planean disfrutar de las vacaciones de verano 2026 en Yucatán suelen preguntarse qué conviene más para cuidar el presupuesto: reservar un hotel en la playa o elegir un alojamiento en la ciudad.

Aunque los precios varían según la fecha, la anticipación de la reserva y la categoría del hotel, en términos generales Mérida ofrece opciones más económicas, mientras que los destinos de playa incrementan sus tarifas por la alta demanda.

Durante julio y agosto es posible encontrar en Mérida habitaciones en hoteles económicos desde 700 hasta 1,000 pesos por noche.

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Los hoteles de gama media suelen costar entre 1,100 y 1,800 pesos, mientras que establecimientos de mayor categoría superan fácilmente los 2,500 pesos por noche, dependiendo de la ubicación y los servicios incluidos.

En contraste, hospedarse en la playa, especialmente en Progreso, representa un gasto ligeramente mayor.

Los hoteles más accesibles parten de aproximadamente 850 a 1,100 pesos por noche, aunque las propiedades frente al mar y con alberca oscilan entre 1,300 y 2,300 pesos, e incluso pueden aumentar durante los fines de semana o periodos de mayor ocupación.

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Recomendaciones para gastar menos en hospedaje

Reserva con varias semanas de anticipación para obtener mejores tarifas.

Si viajas en familia, compara hoteles con departamentos o habitaciones múltiples.

Hospédate en Mérida si planeas visitar varias playas durante el viaje.

Evita reservar únicamente para viernes y sábado, cuando las tarifas suelen aumentar.

Revisa si el precio incluye desayuno, estacionamiento o cancelación gratuita antes de confirmar.

Para el verano 2026, la opción más económica continúa siendo hospedarse en Mérida, especialmente para quienes desean recorrer distintos atractivos turísticos del estado.

En cambio, quienes buscan despertar frente al mar deberán considerar un presupuesto mayor, aunque todavía existen opciones accesibles en Progreso si la reserva se realiza con anticipación.