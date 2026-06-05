La ex asistente de Silvia Pinal, abre fonda donde sirve platillos en honor a la actriz

Efigenia Ramos es una personalidad de la farándula, aunque no pertenece al mundo del espectáculo, la mujer fue la asistente de Silvia Pinal por mucho tiempo, pero tras la muerte de la diva, muchos han preguntado por su fiel compañera.

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¿Qué ha pasado con la asistente de Silvia Pinal?

Hace unos días, se reveló que Efigenia Ramos decidió abrir una fonda en honor a la actriz, pues en su carta se pueden encontrar platillos que Silvia Pinal disfrutaba en vida, incluso compartió que sigue teniendo presente a su jefa, pues se quedó con la mascota de la diva.

“Nadie, aquí está mi perrita, ahora sí ya puedo decir que es mía. Ay sí, toda esta comida se la hacía muy frecuentemente a mi jefa, a ella le encantaban las carnitas”

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Efigenia Ramos recordó el momento en que llegó con Silvia Pinal

Ella llegó a trabajar con Silvia Pinal por recomendación del político Tulio Hernández, exesposo de la actriz. También reveló que recibió su liquidación y que los hijos de la actriz la trataron muy bien.

Decidió abrir un negocio y aunque los hijos de la famosa le ofrecieron trabajo, ella no lo aceptó y continuó con lo que ya tenía pensado, pues el dinero se lo acabó por deudas.

Por otra parte, Efigenia niega que los hijos de la actriz no tienen dinero para mantener la mansión y confesó que el mantenimiento no es tan caro:

“Aparentemente, es caro, pero no es cierto, no es tan caro”.

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