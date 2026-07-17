Artesanos de Champotón rechazan reducir artesanías de caracol

Para algunos artesanos que comercializan productos elaborados con conchas de caracol en el malecón de Champotón, consideran inviable la sugerencia de reducir gradualmente este tipo de artesanías y sustituirlas por otras elaboradas con madera o escamas.

Pedro Javier López explicó que la propuesta fue planteada durante una reunión con artesanos y autoridades del sector pesquero, quienes recomendaron disminuir la venta de artesanías elaboradas con la variedad de conchas de caracol.

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Según el declarante, difícilmente podría aplicarse, destacando que este tipo de artesanías son las más solicitadas por los viajeros, por lo que representan su principal fuente de ingreso para el sustento familiar.

“Yo sugería que investiguen bien primero. Hay especies de caracol, por ejemplo, que no se dan por la entidad, es el caso del caracol rosado”.

Explicó que al entrar en vigor la veda caracol, el producto se vuelve escaso, por lo que el material que adquieren generalmente proviene de existencias almacenadas con anterioridad.

“Nosotros no depredamos, sólo compramos productos. Incluso adquirimos cierta cantidad para tener variedad. Con el dinero que tenemos compramos mercancía para elaborar las artesanías”, señaló.

Finalmente, dejó en claro que la propuesta por las autoridades quedó únicamente como una reunión, no existe por el momento ninguna disposición oficial que obligue a los artesanos a dejar de elaborar o vender este tipo de artesanías.