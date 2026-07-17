FGE reconoce “foco rojo” en Carmen y la zona sur de Campeche por delitos de alto impacto

El fiscal general del Estado, Jackson Villacís Rosado, confirmó que el municipio de Carmen y la zona sur de Campeche representan un foco rojo por la incidencia de delitos de alto impacto, situación por la cual, se confirmó que habrá vigilancia permanente de las corporaciones de seguridad estatales y federales.

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En el caso específico del homicidio de una persona en Sabancuy el sábado pasado, Villacís Rosado indicó que la Fiscalía aún mantiene abiertas diversas líneas de investigación, por lo que, paralelamente se integran los expedientes por homicidios registrados recientemente en la zona sur.

Precisó que las indagatorias avanzan con el análisis de cada una de las hipótesis para identificar el móvil de los hechos y llevar ante la justicia a los responsables, sumado a la revisión de los elementos probatorios hallados en el lugar de los hechos, como indicios de sangre o casquillos percutidos.

Reconoció que los cateos efectuados en Carmen y Sabancuy han permitido obtener información relevante para esclarecer diversos casos. Además, confirmó que durante estos operativos fueron detenidas personas vinculadas con actividades de narcomenudeo, varias de las cuales ya fueron identificadas.

Indicó que, a este momento la Fiscalía General del Estado integra nuevas órdenes de aprehensión para proceder con el aseguramiento de los involucrados, y que así puedan continuar con las investigaciones.

JGH