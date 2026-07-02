Eréndira Ibarra confirmó que entre las víctimas de los terremotos en Venezuela hay familiares suyos

Desde hace varios días, Venezuela está pasando por momentos muy complicados, después de los dos terremotos que vivieron. Un hecho que provocó una crisis en el país, por los miles de muertos y desaparecidos que tienen, mientras siguen las tareas de rescate.

Tras esta desgracia, varios miembros del mundo del espectáculo se pronunciaron para mostrar su apoyo a los venezolanos. Una de ellas, fue Eréndira Ibarra.

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Eréndira Ibarra revela que su familia sufrió por los sismos en Venezuela

De acuerdo con lo que se sabe, la familia de Eréndira Ibarra enfrenta momentos muy dolorosos, debido a la muerte de algunos de sus seres queridos, por lo que la actriz ha pedido apoyo para el pueblo venezolano.

Las autoridades han determinado que la cifra de fallecidos es de 2,295, mientras que Naciones Unidas estima que existen al menos unos 50,000 los desaparecidos.

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Por su parte, Eréndira Ibarra quien está casada con un venezolano, aseguró que está pasando por momentos complejos por la pérdida de sus familiares, además mencionó que su familia se encuentra en varias partes del mundo, lo que hace complicada esta situación.

"Falleció el primo de su esposo con toda su familia. En mi casa hay mucho dolor, quisiera estar con mi familia, la familia está regada por todo el mundo, pero también hay una conciencia clara de que esto fue una tragedia y nadie pudo prevenir esto"

“Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela. Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón de verdad está allá por eso aprovecho el momento para pedir apoyo. Lo que se viene es largo, van a ser muchos años de recuperación”.

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